Der neue Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG) hat sich auf der BAU in München im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Unternehmen und Verbände der gesamten Gebäudehülle haben sich in diesem Verband zusammengeschlossen. mehr lesen

Im Mittelpunkt der Beton-Insta 2017 steht am 14. März 2017 in München die im Gelbdruck vorliegende neue Instandhaltungsrichtlinie des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton, die in verschiedenen Vorträgen beleuchtet wird (Aufbau und Inhalte sowie Eigen- und Fremdüberwachung). Man darf gespannt sein, denn... mehr lesen

Flachdächer rücken oft erst dann in den Fokus, wenn sie undicht sind und Wasser in die darunter liegenden, feuchteempfindlichen Bauteile eindringt. Am 2. März 2017 informiert das Büro für DachTechnik Jürgen Lech in Oberhausen über die fachgerechte Bewertung und Instandsetzung von Schäden an Flachdächern.... mehr lesen