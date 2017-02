Flachdächer rücken oft erst dann in den Fokus, wenn sie undicht sind und Wasser in die darunter liegenden, feuchteempfindlichen Bauteile eindringt. Am 2. März 2017 informiert das Büro für DachTechnik Jürgen Lech in Oberhausen über die fachgerechte Bewertung und Instandsetzung von Schäden an Flachdächern. ... mehr