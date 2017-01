Am 13./14. Dezember 2016 informierte das „VDI-Wissensforum – Gebäudeschadstoffe“ über Schadstoffe in Innenräumen. Detailliert wurde auch über KMF berichtet, für das im Unterschied zu Schadstoffen wie Asbest keine Zielwerte für die zulässigen Raumluftkonzentrationen existieren. mehr lesen

Am 10. und 11. März 2017 lädt die „23. Fachtagung Abbruch“ nationales und internationales Publikum nach Berlin. Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen findet die Tagung in neuen Räumlichkeiten statt. mehr lesen

Mängel und Schäden an Neu- und Altbauten treten oft in den Bereichen Feuchte-, Schall- und Wärmeschutz auf. Am 22. März 2017 gibt der 20. Bauschadenstag in Berlin einen umfassenden Überblick über ihre Bewertung, Instandsetzung und ihre juristische Bedeutung auf der Basis von Normen und Regelwerken. mehr lesen