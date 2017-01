Am 23. und 24. November 2016 fand in Düsseldorf das VDI-Forum zum Thema Bauprodukte und gesunde Innenraumluft statt. Experten unterschiedlichster Fachbereiche berichteten aktuell zu Schadstoffemissionen aus Bauprodukten im Innenraum. Intensiv beleuchtet wurden vor allem VOC in Bauprodukten. ... mehr