Mit der neuen App „HolzTraining“ aus dem Bruderverlag können sowohl angehende Zimmerer als auch Profis ihr Wissen zum Holzbau prüfen. Mit drei Schwierigkeitsgraden richtet sich die App sowohl an Auszubildende und Meisterschüler im Zimmereihandwerk als auch an Handwerker, die ihr Fachwissen auffrischen... mehr lesen

Mängel und Schäden an Neu- und Altbauten treten oft in den Bereichen Feuchte-, Schall- und Wärmeschutz auf. Am 22. März 2017 gibt der 20. Bauschadenstag in Berlin einen umfassenden Überblick über ihre Bewertung, Instandsetzung und ihre juristische Bedeutung auf der Basis von Normen und Regelwerken. mehr lesen